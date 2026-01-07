Beim „Karneval der Schwarzen und Weißen“ wird die Überwindung der ethnischen Grenzen gefeiert. Das zweitägige Spektakel ist die zweitgrößte Karnevalsfeier in dem südamerikanischen Land.

Pasto - Tausende Menschen haben im Südwesten von Kolumbien den sogenannten Karneval der Schwarzen und Weißen gefeiert. Mit Musik und bunten Wagen zogen sie durch die Straßen von Pasto im Department Nariño. Die von örtlichen Kunsthandwerkern gestalteten Aufbauten zeigten Tiere, historische Figuren oder Fabelwesen. Als Sieger wurde ein Wagen mit dem Titel „Die unbezwingbare Kriegerin“ gewählt, der eine Frau mit Kopfschmuck und mehreren Raubkatzen zeigt.

Der „Karneval der Schwarzen und Weißen“ ist nach den Feierlichkeiten in Barranquilla an der Karibikküste der größte Karneval in Kolumbien. Am ersten Tag schminken sich die Menschen mit schwarzer Farbe, am zweiten Tag färben sie ihre Gesichter mit Talkumpuder weiß. Das soll die Gleichheit aller Menschen über die ethnischen Grenzen hinweg symbolisieren. Der Karneval wurde 2009 von der Unesco als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt.