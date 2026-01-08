Mindestens einmal im Jahr dreht sich Dresden nur um sich selbst. Der Semperopernball lockt viele Schaulustige wegen prominenter Gäste an. Auch vor dem Opernhaus wird stets ausgiebig gefeiert.

Zum Open-air-Ball vor der Semperoper werden am 6. Februar erneut rund 10.000 Fans erwartet.

Dresden - Der Semperopernball rechnet in diesem Jahr wieder mit mehr als 10.000 Gästen. Zwar findet nur ein Bruchteil von ihnen am Abend des 6. Februar im ehrwürdigen Opernhaus Platz. Doch gewöhnlich versammeln sich Tausende Schaulustige auf dem Theaterplatz, um das Geschehen via Bildschirm zu verfolgen. Zudem wird ihnen auf einer Bühne ein Extra-Programm geboten. Über die Details informierte der Veranstalter jetzt in Dresden.

Ball vor der Oper als Treffpunkt für alle

„Der SemperOpenairball ist weit mehr als ein kulturelles Großereignis. Er ist ein Symbol für Offenheit, Gemeinschaft und Lebensfreude“, sagte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert als Schirmherr des Spektakels. Hier würden Menschen aller Generationen, mit unterschiedlichen Hintergründen und Lebensrealitäten zusammenkommen. „Dass wir den Theaterplatz auch 2026 wieder für alle öffnen, unterstreicht unseren Anspruch, Kultur erlebbar und zugänglich zu machen – mitten in der Stadt und mitten im Leben.“

Opernball soll Strahlkraft Dresden im In- und Ausland erhöhen

Hilbert zufolge soll der Ball vor der Semperoper aber auch ein starkes Signal nach außen setzen: „Er zieht Gäste von außerhalb an und stärkt Dresden als Reiseziel – gerade in der Winterzeit, wenn kulturelle Highlights besonders wichtig sind.“ Die Bilder aus der Semperoper und vom Theaterplatz würden die Strahlkraft der Stadt weit über Sachsen hinaus erweitern und Lust darauf machen, die Elbestadt zu erleben.

Spendenaktion für krebskranke Kinder

Begleitet wird der „SemperOpenairball“ von einer Plakat-Kampagne und Spendenaktion der Sparkassen-Finanzgruppe. Im Rahmen einer Stadtwette sind die Dresdnerinnen und Dresdner sowie ihre Gäste eingeladen, am Ballabend auf den Theaterplatz zu kommen und mit einem roten Accessoire oder Kleidungsstück eine Verbindung zu den Debütantinnen in ihren kirschroten Ballkleidern zu schaffen.

„Ziel der Aktion ist es, dass mindestens 75 Prozent der Besucherinnen und Besucher etwas Rotes tragen“, hieß es. Wird dieses Ziel erreicht, spendet die Sparkassen-Finanzgruppe 7.500 Euro an die Kinderonkologie des Dresdner Universitätsklinikums. Für jedes weitere Prozent steige die Spendensumme um 100 Euro – bis zu einer maximalen Unterstützung von 10.000 Euro.

Spektakel auf dem Theaterplatz steht im Zeichen der Inklusion

Der Ball unter freiem Himmel steht diesmal im Zeichen der Inklusion. Auf der Bühne sollen auch bis zu 15 Menschen im Rollstuhl plus je eine Begleitperson Platz finden. Für künstlerische Höhepunkte sollen unter anderem das Klavierduo „Queenz of Piano“ sorgen.

Der Ball in der Oper steht unter dem Motto „Film ab!“ und will sich von cineastischen Welten inspirieren lassen. Moderatorin Annika Lau und Tanzjuror Joachim Llambi führen durch den Abend. Lau versprach dem Publikum im Saal und vor den Bildschirmen eine „glamouröse Reise“. Als musikalischer Stargast wurde Dick Brave angekündigt. Dahinter verbirgt sich der Sänger Sasha (54), wenn er mit seinem Rockabilly-Projekt auftritt.