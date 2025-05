Der Görlitzer Park ist eine grüne Lunge in der Großstadt, aber auch ein Drogenhotspot. Am 1. Mai wird dort erst einmal gefeiert.

Berlin - Tausende Menschen haben sich am Mai-Feiertag im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg versammelt. Familien trafen sich zum Picknick, Sonnenhungrige genossen das Traumwetter, wieder andere ließen am arbeitsfreien Tag bei einem kühlen Getränk einfach die Seele baumeln. Protestiert wurde auch, und zwar gegen die Pläne des Senats, den als Kriminalitäts- und Drogenhotspot bekannten Park komplett einzuzäunen und nachts zu schließen. Dazu wurde ein „Rave against the Zaun“ veranstaltet. Die Polizei sprach am Nachmittag von rund 5.000 Menschen auf dem Gelände im Park - Tendenz steigend.