Potsdam - Nach schönem Sommerwetter zum Start in den Mai wird es am Freitag in Brandenburg ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab dem Mittag mit teils kräftigen Gewittern, Sturmböen und Hagel. In der Südhälfte Brandenburgs seien auch orkanartige Böen um 110 Kilometer in der Stunde und größerer Hagel möglich, heißt es in der DWD-Vorhersage. Unwetter seien nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen bei 25 bis 28 Grad.

In Nordbrandenburg sei dann am Freitagnachmittag bereits ein Temperaturrückgang bemerkbar. In der Niederlausitz herrscht laut Vorhersage noch bis zum Samstagmorgen Gewittergefahr. Andernorts lässt sie nach.