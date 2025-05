Lange lebte die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette im Untergrund, ehe sie im vergangenen in Berlin verhaftet wurde. Am 1. Mai ist sie in Gedanken wieder in ihrer Kreuzberger Community.

Berlin - Bei einer Demonstration zum 1. Mai in Berlin-Kreuzberg hat eine vermummte Person ein Grußwort der inhaftierten Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette verlesen. In ihrer Botschaft wetterte Klette gegen den Kapitalismus, dem „viel Abgründiges“ innewohne. Als Beispiel für ihre These nannte sie Menschenrechtsverletzungen und „Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung“ durch Israel. Die Bundesregierung unterstütze das unter anderem mit Waffenlieferungen.

Klettes Anwalt hatte vor dem 1. Mai bestätigt, dass ein Grußwort von ihr in Berlin verlesen wird. Darin beklagte die Ex-RAF-Terroristin eine zunehmende Militarisierung und Kriegsertüchtigung. Sie warf der Bundesregierung vor, den Krieg in der Ukraine mit Waffenlieferungen immer mehr zu befeuern und damit eine Eskalation bis hin zu einem direkten Krieg Deutschlands gegen Russland zu riskieren. Dass Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, erwähnte Klette nicht.

„Zum 1. Mai möchte ich solidarische Grüße ausrichten“, so Klette. „Solidarität mit allen Unterdrückten und Ausgebeuteten und allen in der Legalität, der Illegalität oder in den Gefängnissen, deren Sehnsucht ein gutes Leben für alle ist.“

Die ehemalige RAF-Terroristin hatte viele Jahre im Untergrund gelebt und war 2024 in Kreuzberg festgenommen worden. Im März hat der Prozess gegen sie vor dem Landgericht Verden in Niedersachsen begonnen. Die 66-Jährige muss sich unter anderem wegen versuchten Mordes und 13 Raubüberfällen verantworten. Diese Taten soll sie gemeinsam mit den weiterhin untergetauchten Ex-RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg begangen haben, um das Leben im Untergrund zu finanzieren.