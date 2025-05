Berlin - Nach Schüssen in Berlin-Kreuzberg mit zwei Verletzten sind zwei Personen festgenommen worden. Aus einem oder mehreren Fahrzeugen heraus seien mehrere Schüsse abgegeben worden, schrieb die Polizei bei X. In der Lindenstraße sei ein verletzter Mann aufgefunden, ein weiterer in der Friedrichstraße. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Informationen zum Ablauf, den Opfern und den Verdächtigen gab es zunächst nicht. Der Tatort liegt abseits der abendlichen 1. Mai-Demonstration in Kreuzberg.