Landshut - Der frühere Eishockey-Bundestrainer Uwe Krupp kehrt als Coach nach Deutschland zurück und übernimmt den Zweitligisten EV Landshut. Wie der Verein aus der DEL2 mitteilte, unterschrieb Krupp einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit. Von einem „Meilenstein“ für das Team aus Niederbayern sprach Michael Imhoff, der Beirats-Vorsitzende des EVL. Der Zweitligist strebe nicht unbedingt den sofortigen Aufstieg in die DEL an, sondern einen perspektivischen Plan.

Krupp sagte in einem Video bei Facebook, dass er sich auf die Aufgabe freue und mit seiner Frau und den zwei Kindern nach Landshut zu kommen. Er wolle helfen, den Verein nach vorne zu bringen und zu mehr im Gewicht im deutschen Eishockey zu verhelfen. Landshut gehört zu den Gründungsvereinen der DEL.

Schon als Spieler einmal kurz in Landshut

Der 59-Jährige hatte als Spieler zweimal den Stanley Cup als Meister in der NHL gewonnen. Während einer Lockout-Saison in der nordamerikanischen Eliteliga spielte der gebürtige Kölner auch fünf Partien in Landshut. Als Trainer betreute er die deutsche Nationalmannschaft, ehe er in der DEL mehrere Jahre für die Kölner Haie und die Eisbären Berlin an der Bande stand. Im vergangenen Januar heuerte er für ein paar Monate beim HC Lugano in der Schweiz an.