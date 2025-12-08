Dem 35-Jährigen werden schwere sexuelle Übergriffe an vier Kindern vorgeworfen. Ein mutmaßliches Opfer hatte das Schweigen gebrochen und seinen Ex-Trainer angezeigt. Nun beginnt der Prozess.

Bremen - Wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern steht ab Montag (9.15 Uhr) ein ehemaliger Tanzlehrer aus Bremerhaven vor dem Landgericht Bremen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35-jährigen Angeklagten vor, während seiner Tätigkeit als Tanztrainer von 2009 bis 2022 mit vier minderjährigen Kindern sexuelle Handlungen ausgeführt zu haben.

Der Fall sorgte für Aufsehen, weil eines der mutmaßlichen Opfer der Profitänzer und Tiktok-Star Avemoves ist. In einem Youtube-Video vom April dieses Jahres berichtete er erstmals vom jahrelangen Missbrauch durch seinen Tanzlehrer einer Bremerhavener Tanzschule. Darin erzählt er auch, dass er den Mann angezeigt habe. Der Missbrauch begann demnach, als er zehn Jahre alt war.