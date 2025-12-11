2027 wird Plauen erneut Gastgeber des „Tag der Sachsen“. Erstmals findet das Volksfest im Juni statt – eingebettet ins traditionsreiche Spitzenfest der Stadt.

2027 wird der Tag der Sachsen erstmals im Juni gefeiert – und kehrt nach 30 Jahren nach Plauen zurück. (Archivbild)

Plauen - Der 31. „Tag der Sachsen“ findet 2027 in Plauen statt. Nach Angaben der Staatskanzlei in Dresden hat sich das zuständige Kuratorium am Mittwochabend für die Kreisstadt des Vogtlandkreises als Ausrichter entschieden. Es ist nach 1997 das zweite Mal, dass Sachsens größtes Volks- und Vereinsfest in Plauen gefeiert wird. Zum ersten Mal finde das Fest außerdem nicht wie gewohnt am ersten Septemberwochenende statt, sondern im Rahmen des Plauener Spitzenfestes vom 18. bis 20. Juni. Beim Spitzenfest steht alljährlich die Textil- und Handwerkstradition der Stadt, insbesondere die Fertigung der „Plauener Spitze“, im Mittelpunkt.

Fest künftig alle zwei Jahre

In diesem Jahr hatte der Tag der Sachsen in Sebnitz stattgefunden. Höhepunkt der Veranstaltung war der mehrstündige Sonntagsumzug mit rund 1.800 Teilnehmenden aus ganz Sachsen. Wegen des gewachsenen Aufwands für solche Großveranstaltungen findet das Fest nur noch alle zwei Jahre statt.