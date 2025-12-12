0,5 Sekunden vor Schluss platzt der Bayern-Traum: Trotz Obst-Show und Zwölf-Punkte-Führung kassieren die Münchner den nächsten Euroleague-Dämpfer.

Dubai - Für die Bayern-Basketballer geht die Niederlagenserie in der Euroleague nach einem späten Schock weiter. Den entscheidenden Wurf zum 88:89 (46:42) bei Liga-Neuling Dubai Basketball kassierten die Münchner 0,5 Sekunden vor Schluss.

Für das Team von Chefcoach Gordon Herbert, das im Schlussviertel noch mit zwölf Punkten geführt hatte, war es die sechste Euroleague-Pleite in Folge. Zum besten Münchner Werfer avancierte Andreas Obst mit 21 Punkten. In der Tabelle rutschten die Bayern auf den vorletzten Platz.

Ballverlust im letzten Moment

Als Welt- und Europameister Obst knapp eine Minute vor Spielende auf 88:85 für die Münchner stellte, schien vieles für die Gäste zu sprechen. Dubai kam aber noch einmal heran und Ex-NBA-Profi McKinley Wright IV, mit 22 Punkten bester Dubai-Werfer, verwandelte nervenstark den entscheidenden Zwei-Punkte-Wurf zum Heimsieg. Zuvor hatten sich die Münchner einen von etlichen Ballverlusten geleistet, der bitter bestraft wurde.

Das mit namhaften Profis wie dem ehemaligen NBA-Forward David Bertans verstärkte Team aus Dubai nimmt dank einer Fünf-Jahres-Wildcard erstmals an der Euroleague teil. Gegen die Münchner fehlten Coach Jurica Golemac, der als Spieler einst auch für Alba Berlin auflief, allerdings einige Stützen wie der von Real Madrid geholte Dzanan Musa.