Polizisten helfen auf einem Hof in Südthüringen beim Retten von Katzen - und stoßen dabei unter anderem noch auf Waffen. Nun wird gegen einen 82-Jährigen ermittelt.

Eigentlich sollte die Polizei auf einem Hof in Südthüringen Katzen sicherstellen. Doch dann fielen den Beamten fragwürdige Gegenstände auf. (Symbolbild)

Römhild - Die Polizei hat auf einem Grundstück im südthüringischen Römhild an der Grenze zu Bayern Waffen, Chemikalien und große Mengen an Munition sichergestellt. Gegen einen 82 Jahre alten Mann laufen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Verstöße gegen Waffengesetz, das Sprengstoffgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz, wie die Polizei mitteilte.

Der Fund im Landkreis Hildburghausen war ein Zufall: Die Polizisten hatten das Veterinäramt dabei unterstützt, mehr als 40 Katzen auf dem Hof mit mehreren Gebäuden sicherzustellen. Gegen den 82-jährigen Bewohner des Gehöfts lag ein Tierhaltungsverbot vor. Bei der Aktion fielen den Beamten dann unter anderem die Waffen auf. Danach war die Polizei mehrere Tage lang auf dem Grundstück, um alle Funde sicherzustellen.