Quecksilber an einer Straße in Cheine sorgt für Absperrungen. Warum Anwohner laut Landkreis Fenster und Türen geschlossen halten sollen.

Salzwedel - An einer Straße im Salzwedeler Ortsteil Cheine ist Quecksilber gefunden worden. Der belastete Abschnitt sei abgesperrt worden, teilte der Altmarkkreis Salzwedel mit. Die Bürgerinnen und Bürger sollten den Bereich meiden sowie die Fenster und Türen im unmittelbaren Umfeld geschlossen halten. Zwar verdünne sich der Stoff im Freien in der Regel rasch, dennoch seien Schutzmaßnahmen nötig.

Eine gesundheitliche Gefahr bestehe im Einatmen von Dämpfen, die von dem Quecksilber schon bei Temperaturen um die 20 Grad Celsius freigesetzt werden. Auch Hautkontakt sei gefährlich. Menschen, die sich länger am Fundort aufgehalten haben, sollten bei Beschwerden ärztlichen Rat einholen.

Das Quecksilber wurde nach Angaben des Landkreises am 24. Februar an der Straße Molochsberg gefunden. Feuerwehr und die zuständigen Fachbehörden hätten Sicherungsmaßnahmen ergriffen.