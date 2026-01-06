Weißenfels konnte im europäischen Wettbewerb beim 106:104-Erfolg gegen Groningen den fünften Sieg im fünften Spiel feiern. Wer in den letzten 85 Sekunden zur Galaform auflief.

Weißenfels - Spencer Reaves hat die Basketballer vom Syntainics MBC in der Schlussphase zum ersten Sieg in diesem Jahr geführt. Der Bundesligist schlug vor 2240 Zuschauern in der Stadthalle den niederländischen Erstligisten Donar Groningen mit 106:104 (56:47) und feierte damit im fünften Spiel den fünften Sieg in der European North Basketball League (ENBL). Zehn seiner 29 Punkte erzielte Reaves in den letzten 85 Sekunden der Begegnung. Die Teilnahme an den Playoffs der besten 16 Mannschaften ist den Saalestädtern nicht mehr zu nehmen.

Neben Reaves trafen Khyri Thomas (25) und Charles Callison (19) in diesem Offensivspektakel zweistellig für die Hausherren. Für Groningen erzielten Austin Luke (23) und Damian Forrest (22) die meisten Punkte.

Per Distanzwurf zum Sieg

Die Weißenfelser verschliefen die Startphase und lagen nach sechs Minuten mit 11:17 zurück. Bis zur Pause konnten sich die Hausherren einen Neun-Punkte-Vorsprung erkämpfen, den sie jedoch im dritten Viertel wieder schnell verspielt hatten. Groningen ging in der 28. Minute mit 72:67 in Führung und baute diese auf 94:87 (35.) aus. Doch dann kam Reaves. Mit seinem Dreier zum 106:101 bescherte er dem Bundesligisten aus Sachsen-Anhalt den Sieg.