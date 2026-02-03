Zweimal wollten Männer in Südthüringen Schokolade im großen Stil stehlen – doch jedes Mal scheiterte der Plan. Wie aufmerksame Mitarbeiter die Diebe stoppten.

Zella-Mehlis/Meiningen - Gleich zweimal ist es Dieben in Südthüringen misslungen, größere Mengen Schokolade zu stehlen. Die bislang unbekannten Männer wurden am Samstagnachmittag in zwei Einkaufsmärkten entdeckt und flohen jeweils ohne Beute, wie die Polizei mitteilte.

Zunächst steuerten die Männer am Samstagnachmittag das Schokoladenregal in einem Einkaufsmarkt in Zella-Mehlis an und füllten zielstrebig ihre mitgebrachten Beutel mit Tafeln. Während dann einer der beiden den Markt ohne zu bezahlen bereits verließ, parkte der andere seine Tasche kurzerhand in der Obst- und Gemüseabteilung – offenbar zur späteren Abholung.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter vereitelte jedoch den Plan. Als er die Männer daraufhin ansprach, flüchteten diese den Angaben nach in einem Auto mit ausländischem Kennzeichen und ließen Schokolade im Wert von mehr als 500 Euro zurück.

Zweiter Anlauf, gleicher Ablauf

Doch damit nicht genug: Rund eine Stunde später versuchten es vermutlich dieselben Täter erneut in einem Einkaufsmarkt in Meiningen. Das Vorgehen blieb gleich – Schokolade einpacken, Kurs auf die Obstabteilung nehmen, ohne zu bezahlen verschwinden. Auch diesmal wurden sie entdeckt. Die Folge: hastig fallengelassene Tüten mit Schokolade im Wert von fast 1.000 Euro und eine erneute Flucht ohne Beute.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den Männern, den Ladendiebstählen oder dem Fluchtfahrzeug geben können, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden.