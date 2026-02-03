München - Harry Kane hat beim FC Bayern München eine Pause einlegen müssen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, fehlte der englische Stürmerstar bei der Einheit am Dienstagvormittag krankheitsbedingt. Die Bayern waren nach zwei trainingsfreien Tagen in die Vorbereitung auf das Bundesliga-Topspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr) eingestiegen.

Die Münchner haben nach zwei sieglosen Spielen in der Bundesliga sechs Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Hoffenheim ist überraschender Tabellendritter. Kane hat in dieser Saison in der Liga schon 22 Mal getroffen.