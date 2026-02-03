Ein Gleis bleibt verschneit, Züge auf der Strecke Braunschweig–Goslar/Bad Harzburg fahren seltener. Was das für Pendler und Reisende bedeutet.

Braunschweig/Celle - Auf der Bahnstrecke zwischen Braunschweig und Goslar/Bad Harzburg kommt es erneut zu Einschränkungen im Zugverkehr. Wegen Schneewehen und einer einseitigen Streckensperrung fahren die Züge der Erixx-Linie RB42/43 seit Dienstag nur noch im Zwei-Stunden-Takt, wie das Bahnunternehmen mitteilte.

Fahrgäste müssten auch in den kommenden Tagen mit der Einschränkung rechnen, weil ein Gleis wegen der örtlichen Gegebenheiten nicht dauerhaft schneefrei gehalten werden könne, kündigte Erixx an.