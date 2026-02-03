Mitglieder eines Rocker-Clubs sollen seit Jahren mit Rauschgift handeln. Die Polizei durchsuchte nun rund ein Dutzend Objekte in zwei Bundesländern. Wurde sie fündig?

Rostock - Bei einer Durchsuchungsaktion im Rockermilieu im Großraum Neubrandenburg und im Bundesland Brandenburg sind zwei Männer festgenommen worden. 13 Objekte, darunter mehrere Wohnungen, seien durchsucht worden, teilten die Staatsanwaltschaft Rostock und das Landeskriminalamt MV mit. Gefunden und sichergestellt worden seien unter anderem Kokain und Marihuana, Bargeld, mehrere Messer, Schreckschusswaffen und eine Handfeuerwaffe.

Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren, das sich unter anderem gegen Angehörige des Rocker-Clubs Bandidos MC Neubrandenburg und deren Unterstützer richte. 13 Männer im Alter von 22 bis 52 Jahren stünden im Verdacht, seit Jahren gemeinschaftlich und gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen zu handeln.

Die Ermittlungen hätten zudem Hinweise auf sogenannte Strafgeldzahlungen ergeben. Dabei seien Opfer durch Bedrohung, Erpressung oder Körperverletzung zu Geldzahlungen gezwungen worden.

Die Ermittler durchsuchten zwölf Objekte in Mecklenburg-Vorpommern und eines in Brandenburg. An dem Einsatz waren den Angaben zufolge insgesamt 77 Einsatzkräfte der Landespolizei MV sowie der Landespolizei Brandenburg beteiligt.