Wegen Schnee und Glätte sollen die Schülerinnen und Schüler in einigen Landkreisen erneut zu Hause bleiben. Welche Regionen betroffen sind.

In den vergangenen Wochen war es in Niedersachsen bereits mehrmals zu Unterrichtsausfällen gekommen. (Archivbild)

Hannover - Wegen des Winterwetters fällt in Teilen Niedersachsens am Mittwoch erneut der Schulunterricht aus. Auf der Übersicht der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen waren Ausfälle in den Landkreisen Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Diepholz, Friedland, Hildesheim, Leer, Nienburg, Oldenburg, Osterholz, Vechta, Wesermarsch und Wittmund verzeichnet.

Auch in den Städten Delmenhorst und Emden findet demnach kein Präsenzunterricht statt. In der Stadt Oldenburg soll der Unterricht an allen Schulen erst zur dritten Stunde beginnen. „Es besteht die Gefahr, dass Schneefall und gefrierender Regen in den frühen Morgenstunden für gefährliche Straßenverhältnisse sorgen“, teilte die Stadt Oldenburg auf ihrer Webseite mit.

So soll das Wetter werden

Dem Deutschen Wetterdienst zufolge ist von heute Abend an zunächst im Süden und Südwesten Niedersachsens mit leichtem Schneefall und teils gefrierendem Regen zu rechnen, was zu einer erhöhten Glatteisgefahr führen kann. Am Mittwoch wird der Schneefall der Prognose zufolge langsam nach Norden ziehen, vor allem im Westen des Landes ist dabei teils auch gefrierender Regen möglich.

Die Entscheidung, ob der Unterricht witterungsbedingt ganz oder in Teilen ausfällt, treffen die Landkreise und kreisfreien Städte. Eine Pflicht zum Distanzunterricht besteht für die Schulen nicht.