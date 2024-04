In eine schreckliche Lage geriet ein Supermarkt-Mitarbeiter in Eisfeld am Dienstagmorgen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Eisfeld - Auf einem Supermarktgelände in Eisfeld ist ein Mitarbeiter in einer Papierballenpresse eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Beine des 73-Jährigen seien bei dem Vorfall gequetscht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Feuerwehr-Einsatzkräfte mussten den Verletzten aufwendig und in Handarbeit befreien, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr Eisfeld bei Facebook.

Der Mann sei in ein Krankenhaus gekommen, so eine Polizeisprecherin. Der Mitarbeiter des Supermarkts im Landkreis Hildburghausen habe eine Störung der Papierpresse beheben wollen und sei dabei mit den Beinen in diese hinein geraten. Das Amt für Arbeitsschutz war nach dem Unfall vor Ort.