Trotz bislang anhaltender Ruhe vor dem Sturm sorgen in der Nacht glatte Straßen für einige Unfälle um Osnabrück und Hannover.

Hannover - In der Nacht zum Freitag ist es in Niedersachsen zu mehreren Unfällen durch Glätte gekommen. Bislang lasse das Sturmtief „Elli“ zwar noch auf sich warten, hieß es von der Polizei. Dennoch seien in der Nacht bereits einige Autos ins Rutschen gekommen.

Im Bereich Osnabrück verursachten die glatten Straßen demnach neun Unfälle, bei drei davon wurden die Beteiligten leicht und in zwei Fällen schwer verletzt.

Am frühen Morgen kam es auch auf der A7 Höhe Wedemark (Region Hannover) zu einem Unfall mit zwei Transportern und einem Auto, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Auf der A2 Höhe Lehrte rutschte laut Polizei kurze Zeit später ein Auto in die Leitplanke, verletzt wurde niemand.