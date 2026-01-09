Kein Bus rollt mehr durch die Landeshauptstadt – festgefahrene Fahrzeuge und glatte Straßen zwingen das zuständige Verkehrsunternehmen Üstra zum Stopp. Wie es für Fahrgäste jetzt weitergeht.

Bis zum Nachmittag wurde der Stadtbahnbetrieb wegen des Sturmtiefs „Elli“ auf den oberirdischen Strecken schrittweise zurückgefahren. Busse fahren in Stadt und Region Hannover nun vorerst gar nicht mehr.

Hannover - Der Busverkehr in der Stadt und Region Hannover ist wegen des Winterwetters seit 19 Uhr komplett eingestellt. Nach Vorfällen mit festgefahrenen und rutschenden Bussen sei die Sicherheit der Fahrgäste nicht mehr gewährleistet, teilte das zuständige Verkehrsunternehmen Üstra mit.

Alle Busräder stehen still

Im Umland der Stadt wurde der Busverkehr demnach in großen Teilen bereits bis zum späten Mittag eingestellt. Einzelne Linien fuhren jedoch noch bis 19 Uhr. In der Landeshauptstadt rollten die Busse noch länger, doch auch hier stehen nun alle Busräder still.

Wegen der schwierigen Winter-Wetterlage schränkt die Üstra auch den Stadtbahnverkehr in Hannover deutlich ein. Seit 17 Uhr fahren die Bahnen nur noch im Tunnel und auf angrenzenden oberirdischen Abschnitten, wie das Verkehrsunternehmen mitteilte.

Bis zum Nachmittag wurde der Betrieb wegen des Sturmtiefs „Elli“ auf den oberirdischen Strecken schrittweise zurückgefahren. Hintergrund sind nach Angaben der Üstra Sicherheitsrisiken durch Eis und Schnee: Auf mehreren Strecken seien sogenannte Überwegplatten nach oben gedrückt worden. Dadurch könnten Fahrzeuge beschädigt werden.

Über den Betrieb ab Samstag will die Üstra rechtzeitig informieren

Seit 17 Uhr verkehren Stadtbahnen demnach nur noch auf folgenden Abschnitten, jeweils mit der Linienbezeichnung „E“:

A-Strecke: Lortzingstraße – Stadionbrücke

B-Strecke: Dragonerstraße – Peiner Straße

C-Strecke: Königsworther Platz – Freundallee

D-Strecke: Hauptbahnhof – Glocksee

Die Üstra rät, sich unbedingt vor Fahrtantritt über die Verbindungen zu informieren. Aktuelle Informationen stellt das Unternehmen online bereit. Über den Betrieb ab Samstag will die Üstra rechtzeitig informieren.