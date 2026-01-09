Das Bremer Sechstagerennen gibt es seit mehr als 60 Jahren. Diesmal ist es besonders stark besetzt.

Friederike Kromp hat bei den Sixdays in Bremen den Startschuss gegeben

Bremen - In Bremen hat am Abend das traditionsreiche Sechstagerennen begonnen. Den Startschuss in der ÖVB-Arena gaben die Fußball-Trainerin Friederike „Fritzy“ Kromp von Werder Bremen und der Schlagersänger Peter Wackel.

Titelverteidiger ist der deutsche Radprofi Nils Politt, der bereits eine Etappe bei der Tour de France gewann und diesmal bei den Sixdays ein Team mit dem Dänen Matias Malmberg bildet. Als prominentester Herausforderer ist erneut der Olympiasieger und Weltmeister Simone Consonni am Start. Im vergangenen Jahr brachte den Italiener ein geplatzter Reifen um den Sieg in Bremen. Diesmal ist sein Landsmann Michele Scartezzini sein Partner.

Sechstagerennen nur noch an vier Tagen

„Bei uns fahren die Besten der Besten“, sagt der sportliche Leiter Erik Weispfennig über das Teilnehmerfeld. Alle Fahrer dieses Jahres haben zusammen bereits drei olympische Goldmedaillen, 26 Welt- und 24 Europameistertitel gewonnen.

Die Bremer Sixdays wurden zum ersten Mal 1965 ausgetragen. Wegen der Coronavirus-Pandemie und wegen des Krieges in der Ukraine musste das Rennen aber 2021, 2022 und 2023 abgesagt werden. Seit dem Comeback 2024 finden die Sixdays nur noch an vier Tagen statt. Das Finale wird am Montagabend gestartet.