Ein Windsack steht fast horizontal in der Luft und zeigt den Wind an.

Hannover/Bremen - Es wird stürmisch am Dienstag in Niedersachsen und Bremen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet im Tagesverlauf schauerartige Regenfälle, vereinzelte Gewitter und viele Wolken. Vor allem in den Küstenregionen könne es zu Starkregen und Sturmböen von bis zu 85 Kilometern pro Stunde kommen. Ab Mittag erwarten den Angaben vom Dienstagmorgen zufolge auch den Süden und Westen Niedersachsens böige Winde. Von Westen her würden die Niederschläge allerdings im Tagesverlauf nachlassen. Die Temperaturen bleiben demnach mild bei Höchstwerten zwischen 14 und 22 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen laut DWD auf bis zu 4 Grad. Es bleibe stürmisch mit gebietsweisem Regen. Zum Mittwoch hin lockere die Wolkendecke etwas auf. Es bleibe aber kühler als an den Vortagen bei Höchstwerten zwischen 11 und 16 Grad.