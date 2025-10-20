Auf dem Brocken werden laut Deutschem Wetterdienst Böen von bis zu 100 Kilometer pro Stunde erwartet. Besonders am Abend droht ein heftiger Sturm.

Magdeburg - Wanderer im Harz sollten heute achtsam sein - auf dem Brocken ist mit Sturmböen zu rechnen. Bei wechselhaftem Wetter könnten die Sturmböen den Tag über zwischen 65 und 85 Kilometer pro Stunde erreichen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab dem Abend sei mit einer Stärke von 100 Kilometern pro Stunde zu rechnen.

Den Tag über bleibe es zudem auch im Rest der Region stark bewölkt. Gegen Mittag setze zunächst im Harz der Regen ein, anschließend auch in weiteren Gebieten. Die Höchsttemperatur liege den Tag über bei bis zu 16 Grad. In der Nacht auf Dienstag fallen die Temperaturen auf bis zu sieben Grad und mit Regen ist weiterhin zu rechnen.