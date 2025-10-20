Nordhorn - Bei einem Kleingärtnerverein in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind in der Nacht zum Montag mehrere Gartenlauben in Brand geraten. Der Schaden beläuft sich auf knapp 100.000 Euro, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Niemand wurde verletzt. Insgesamt sei eine Fläche von 45 Mal 60 Metern von dem Feuer betroffen gewesen. Der Brand sei gelöscht. Die Feuerwehr ist den Angaben zufolge für eine Brandnachschau noch vor Ort, um ein erneutes Entzünden zu verhindern. Warum es gebrannt hat, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.