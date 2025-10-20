Großeinsatz für die Feuerwehr im Salzlandkreis. Doch die Kameraden können die in Brand geratene Scheune nicht mehr retten.

Egeln - Ein Feuer in einer Lagerscheune in Egeln (Salzlandkreis) hat einen riesigen Schaden verursacht. Die Polizei bezifferte ihn auf etwa 1,5 Millionen Euro. Menschen seien nach derzeitigem Stand nicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

In der Scheune wurden unter anderem Saatgut und Stroh gelagert. Die etwa 900 Quadratmeter große Halle habe weiterhin als Abstellplatz für Agrarmaschinen gedient, hieß es. Auf dem Dach sei in der vergangenen Woche eine größere Solaranlage installiert worden.

Nach Angaben der Polizei wurde der Brand in der Nacht zum Montag kurz nach Mitternacht gemeldet. Die umliegenden Feuerwehren rückten mit mehreren Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften an. Die Löscharbeiten konnten das Gebäude nicht retten, derzeit brennt das Objekt kontrolliert nieder, hieß es am Morgen.