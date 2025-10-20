Rund um die Räumung in einem teilweise besetzten Haus kommt es zu Protesten - auch Pyrotechnik fliegt. Neben einem Gerichtsvollzieher war auch die Polizei vor Ort.

Berlin - Der Polizeieinsatz rund um die Räumung eines teils besetzten Hauses in der Habersaathstraße in Berlin-Mitte ist beendet. Die polizeilichen Maßnahmen seien abgeschlossen und das Gebäude werde an den Eigentümer übergeben, sagte ein Polizeisprecher. Auch die Kundegebung sei beendet.

Laut Sprecher habe es zwölf Räumungsbeschlüsse gegeben, jedoch konnte einer innerhalb des Hauses nicht zugeordnet werden. In einer der Wohnungen befanden sich demnach zwei Menschen, die diese daraufhin freiwillig verließen. Laut Polizei erhielten sie vom Bezirk Mitte ein Unterkunftsangebot. Die anderen zehn Wohnungen seien leerstehend gewesen.

Am Morgen gab es eine Protestaktion gegen die Räumung. Aus einzelnen Fenstern des Gebäudekomplexes in der Habersaathstraße war auch Pyrotechnik geworfen oder geschossen worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Rund 70 Menschen hätten bei einer Versammlung gegen die Räumung mitgemacht. Zwei Männer seien in Gewahrsam genommen worden, einer wegen eines strafbaren Aufrufs, einer wegen Widerstands. Beide seien inzwischen wieder entlassen worden.