Mehrere teilweise besetzte Häuser in Berlin-Mitte sollen geräumt werden. Das wollen die aktuellen Bewohnerinnen und Bewohner nicht hinnehmen.

Berlin - Wegen eines Protestes gegen die geplante Räumung teils besetzter Häuser in der Habersaathstraße ist die Polizei in Berlin-Mitte mit mindestens 50 Kräften im Einsatz. Dutzende Menschen machen nach Augenzeugenberichten bei der Protestaktion mit. Es gebe immer wieder vereinzelt Feuerwerk aus einem Haus heraus. Ein Gerichtsvollzieher will nach Polizeiangaben mehrere gerichtliche Räumungsbeschlüsse vollstrecken.

Die Einsatzkräfte gewährleisteten den Schutz einer Versammlung in unmittelbarer Nähe. Die Initiative „Leerstand Hab-ich-saath“ erklärte, der Räumungsbeschluss sei angesichts immer weiter steigender Wohnungslosigkeit in Berlin und des anstehenden Winters nicht hinnehmbar.