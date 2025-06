Nach dem Sturm am Montag rückte die Feuerwehr in Brandenburg aus. (Symbolbild)

Potsdam/Neuzelle - Der Sturm am Montag hat auch in Brandenburg für umgestürzte Bäume und Äste sowie Feuerwehreinsätze gesorgt. In der Nähe von Neuzelle (Oder-Spree) wurde der Fahrer eines Güterzugs leicht verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei-Leitstelle mitteilte. Insgesamt sei das Geschehen intensiv gewesen. „Aber nicht so, dass es nicht beherrschbar war“, so die Sprecherin. Niemand sei in Brandenburg schwer verletzt worden oder wegen des Unwetters gestorben.

Der Güterzug war gegen 18.50 Uhr auf der Strecke Eisenhüttenstadt-Wellmitz (Oder-Spree) gegen einen umgestürzten Baum gefahren, der auf den Schienen lag. Dabei sei der Triebwagenführer leicht verletzt worden und in ein Krankenhaus gekommen. Die Strecke war demnach fast eineinhalb Stunden gesperrt und wurde von der Feuerwehr geräumt.