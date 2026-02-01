Wittenberg - In einer Diskothek in Wittenberg ist es zu einem handgreiflichen Streit gekommen. Laut Polizei geriet in der Nacht zum Sonntag ein Gast mit dem Sicherheitspersonal aneinander. Nach einem verbalen Streit wollte der Sicherheitsdienst den Angaben zufolge das Hausrecht durchsetzen, als es zu Handgreiflichkeiten kam. Dabei habe der Gast Verletzungen davongetragen. Die Polizei ermittelt und hat Strafverfahren eingeleitet.