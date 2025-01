Streit in Potsdamer Wohnung artet aus - 42-Jähriger verletzt

In Potsdam ist ein Mann bei einem Streit schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Potsdam - Bei einem Streit zwischen zwei Männern ist in Potsdam ein 42-Jähriger schwer verletzt worden. Er war mit einem 40-jährigen Bekannten in dessen Wohnung in Streit geraten, wie eine Sprecherin der Polizei berichtete. Die beiden Männer hätten sich gegenseitig angegriffen, dabei seien auch gefährliche Gegenstände benutzt worden.

Auch 40-Jähriger leicht verletzt

Ein Zeuge rief die Polizei, die den 40-Jährigen festnahm. Er hatte sich bei dem Kampf leicht verletzt und wurde in Gewahrsam gebracht. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl gegen ihn. Der 42-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Versuchtes Tötungsdelikt? Staatsanwaltschaft prüft Vorfall

Die Hintergründe der Tat seien bisher unklar, erklärte die Polizeisprecherin. Auch sei noch offen, ob die Tat als versuchte Tötung gewertet werde. Gegen den 42-Jährigen ermitteln die Beamten wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Verbindung mit Bedrohung.