In einer Arbeiterunterkunft in Jüterbog bricht ein Streit aus. Ein Mann wird dabei schwer verletzt - und der Angreifer festgenommen.

Jüterbog - In einer Arbeiterunterkunft in Jüterbog ist bei einer Auseinandersetzung ein Mann schwer verletzt worden. Der 30-Jährige war von einem anderen Mann mit einem „gefährlichen Gegenstand“ angegriffen worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Der 31-jährige Angreifer wurde vorläufig festgenommen. Warum es zu dem Streit kam, war zunächst nicht bekannt. Ein Richter hat in der Folge einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag gegen den 31-Jährigen erlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.