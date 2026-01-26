Dutzende Straßenbahnen in Berlin stecken seit dem frühen Morgen mitten auf der Strecke fest. Vereiste Oberleitungen verhindern die Weiterfahrt. „So was hatten wir noch nie“, sagt eine BVG-Sprecherin.

Berlin - Die Menschen in Berlin müssen vorerst weiter ohne Straßenbahn auskommen. Der Verkehr bleibe auf unbestimmte Zeit eingestellt, sagte eine BVG-Sprecherin am Mittag. Am Abend teilte die BVG mit, dass dies auf jeden Fall den gesamten Dienstagvormittag so bleiben werde. Durch den Eisregen seien die Oberleitungen innerhalb kürzester Zeit extrem und flächendeckend eingefroren.

Zahlreiche Straßenbahnen mussten deshalb während des laufenden Betriebs auf der Strecke stehen bleiben. „Das ist eine historische Lage, das hatten wir so noch nie“, sagte die Sprecherin. Seit 4.00 Uhr sei der Verkehr eingestellt.

Auch die Gleisanlagen sind von der Vereisung betroffen. Mittags standen laut BVG noch rund 40 Straßenbahnen im Steckennetz. Aus Sicherheitsgründen harrten die Fahrerinnen und Fahrern in den Bahnen aus, zum Teil seit Stunden. Nach und nach sollten sie im Tagesverlauf aus der misslichen Lage befreit werden.

„Wir tun mit allen verfügbaren Kräften alles dafür, den Straßenbahnverkehr so schnell wie möglich wieder zum Laufen zu bringen“, teilte die BVG-Betriebschefin für U-Bahn und Tram, Meike Brännström, mit.

Wegner dankt Fahrern und BVG-Mitarbeitern

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner verschaffte sich am Hackeschen Markt einen Eindruck von der Lage und sprach mit einer Tram-Fahrerin sowie Führungskräften der BVG. Er sehe, wie motiviert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BVG seien, sagte der CDU-Politiker vor Ort. „Die BVG arbeitet mit Hochdruck daran, dass sie wieder in Bewegung kommt.“ Er dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und betonte, die Arbeit unter diesen Bedingungen verdiene großen Respekt.

Manche Fahrgäste hätten Unverständnis gezeigt, sagte Brännström. Doch die Sicherheit gehe vor. Die Situation werde stündlich beurteilt. Ziel sei es, zunächst die Schienen in der Innenstadt wieder befahrbar zu machen, weil dort die Temperaturen höher seien.

Auch für Spezialgeräte eine Herausforderung

Die Technikerinnen und Techniker der BVG sind mit vereinten Kräften im Einsatz, auch sogenannte Turmwagen, mit denen vereiste Oberleitungen enteist werden, seien im Einsatz, teilte das Verkehrsunternehmen mit. Die anhaltend extreme Wetterlage sei auch für diese Spezialgeräte eine große Herausforderung. „Ziel ist es, die technischen Voraussetzungen zu schaffen, um den Straßenbahnverkehr schrittweise wieder aufnehmen zu können“, so die BVG.

Der für heute geplante Neujahrsempfang der BVG wurde abgesagt. Das bereits bestellte Catering wird den Angaben nach an die Berliner Stadtmission gespendet. „So werden ein Großteil der warmen Speisen sowie Kuchen an verschiedene Ausgabestellen weitergegeben und kommen dort Menschen zugute, wo sie aktuell gebraucht werden“, teilte die BVG mit.