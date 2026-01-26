Auf einem Parkplatz in Radebeul zerkratzen Unbekannte den Lack von 24 Autos. Zu Tathergang und Tätern tappt die Polizei noch im Dunkeln.

Zu den Tätern gab es noch keine Informationen. (Symbolbild)

Radebeul - Unbekannte haben auf einem Parkplatz in Radebeul (Landkreis Meißen) bei 24 Autos den Lack zerkratzt. Mehrere Zeugen hatten die Polizei unabhängig voneinander darüber informiert, sagte ein Sprecher. Der Parkplatz sei demnach öffentlich zugänglich gewesen.

Weder zu den Tätern, dem Tathergang noch dem Motiv liegen derzeit Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung eingeleitet.