  3. Nachwuchsgewinnung: Nationalpark gegen Bundeswehr-Vorstellung auf dem Brocken

Mitte Mai will die Bundeswehr auf dem Brocken ein Karrierecamp aufschlagen. Damit will sie neue Rekruten gewinnen. Die Nationalparkverwaltung hat kein Verständnis.

Von dpa 26.01.2026, 16:24
Mitte Mai will sich die Bundeswehr für die Nachwuchsgewinnung auf dem Brocken präsentieren. (Archivbild)
Matthias Bein/dpa

Wernigerode - Die Pläne der Bundeswehr, auf dem Brockengipfel für Nachwuchs zu werben, stoßen bei der Nationalparkverwaltung auf Ablehnung. Der Nationalpark Harz habe als Großschutzgebiet eine besondere Verantwortung für den Schutz und Erhalt geschützter Arten, die sehr empfindlich auf Störungen reagierten, teilte die Nationalparkverwaltung mit. Man sei mit den Plänen vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Das Vorhaben der Bundeswehr sei äußerst unsensibel. 

Die Nationalparkverwaltung kritisiert, dass die Brockenkuppe Lebensraum seltener und bedrohter Tierarten sei. Gerade die geplanten Hubschrauberlandungen und Tiefflüge seien außerordentlich bedenklich. Man habe der Bundeswehr bereits einen konkreten Alternativvorschlag außerhalb des Nationalparks unterbreitet.