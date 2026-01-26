Mitte Mai will die Bundeswehr auf dem Brocken ein Karrierecamp aufschlagen. Damit will sie neue Rekruten gewinnen. Die Nationalparkverwaltung hat kein Verständnis.

Wernigerode - Die Pläne der Bundeswehr, auf dem Brockengipfel für Nachwuchs zu werben, stoßen bei der Nationalparkverwaltung auf Ablehnung. Der Nationalpark Harz habe als Großschutzgebiet eine besondere Verantwortung für den Schutz und Erhalt geschützter Arten, die sehr empfindlich auf Störungen reagierten, teilte die Nationalparkverwaltung mit. Man sei mit den Plänen vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Das Vorhaben der Bundeswehr sei äußerst unsensibel.

Die Nationalparkverwaltung kritisiert, dass die Brockenkuppe Lebensraum seltener und bedrohter Tierarten sei. Gerade die geplanten Hubschrauberlandungen und Tiefflüge seien außerordentlich bedenklich. Man habe der Bundeswehr bereits einen konkreten Alternativvorschlag außerhalb des Nationalparks unterbreitet.