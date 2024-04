Streit in Berlin-Gesundbrunnen: Mann schießt Gegner ins Bein

Berlin - Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Berlin-Gesundbrunnen hat einer der Beteiligten dem anderen ins Bein geschossen und ihn schwer verletzt. Der 27-jährige Schütze konnte am Montagabend entkommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Männer stritten sich kurz nach 18.00 Uhr in der Reinickendorfer Straße und gingen dann aufeinander los, wie die Polizei mitteilte. Eine Frau versuchte vergeblich, sie zu trennen. Der 27-Jährige soll dann eine Pistole gezogen und seinen 34-jährigen Kontrahenten angeschossen haben. Das Opfer wurde versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei durchsuchte die Wohnung des mutmaßlichen Schützen, fand diesen aber nicht.