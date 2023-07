Stadtroda - In einem Freibad in Stadtroda hat ein Streit die Polizei auf den Plan gerufen. Auch Alkohol spielte bei der Auseinandersetzung zwischen den zwei beteiligten Gruppen eine Rolle, wie aus einer Polizeimitteilung von Sonntag hervorging. Zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren sprachen demnach am Samstagabend im Freibad eine Frau an. Drei Bekannte der Frau hätten dies bemerkt, woraufhin es zu einem Streit gekommen sei. Worum es bei der Diskussion konkret ging, konnte die Polizei am Sonntag nicht sagen.

Die beiden 20 und 22 Jahre alten Männer sollen dann auf die andere Gruppe eingeschlagen und diese leicht verletzt haben. Um ihre Personalien zu klären seien die zwei mutmaßlichen Angreifer auf die Polizeiinspektion gebracht worden. Ihnen blüht nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Auseinandersetzung kämen im Sommer im Freibad immer Mal wieder vor, sagte ein Polizist der zuständigen Inspektion am Sonntag auf Anfrage. In diesem Jahr sei es allerdings das erste Mal gewesen, dass die Polizei in das Freibad gerufen wurde.

Über Gewalt in Bädern wird aktuell vielerorts diskutiert, nachdem es zuletzt wiederholt zu gewaltsamen Vorfällen in Berliner Freibädern kam.