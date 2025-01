Bei einem Streit in Hoyerswerda greifen sich zwei Männer mit Messern an. Einer von ihnen wird wegen gleich mehrerer Vergehen angezeigt.

Hoyerswerda - Ein Streit in Hoyerswerda ist eskaliert und hat für zwei Männer mit Messerstichen geendet. Einer von ihnen wurde schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, gerieten ein 36-Jähriger und ein 40-Jähriger zunächst verbal aneinander. Im Verlauf des Streits soll der jüngere Mann den Älteren mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Daraufhin habe der 40-Jährige ebenfalls ein Messer gezogen und seinen Angreifer leicht verletzt.

Der schwer verletzte Mann wurde den Angaben nach in ein Krankenhaus eingeliefert. Kurz darauf konnte die Polizei den 36-Jährigen demnach in der Nähe des Tatorts festnehmen. Er soll sich aggressiv verhalten und die Beamten beleidigt sowie bedroht haben. Der Mann befinde sich in Polizeigewahrsam.

Die Polizei ermittelt wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung. Zudem erstatteten die betroffenen Polizisten Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung gegen den 36-Jährigen.