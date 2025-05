In der Nacht geraten zwei Männer aneinander. Einer von ihnen zückt ein Messer und sticht zu. Die Polizei sucht nach ihm - wegen schwerer Körperverletzung.

Die Berliner Polizei war nachts in Schöneberg im Einsatz, wo auf einen 19-Jährigen mit einem Messer eingestochen wurde. (Foto - Illustration)

Berlin - Ein Streit in Berlin-Schöneberg endete in der vergangenen Nacht mit einer gefährlichen Körperverletzung. Zuvor war ein 19-Jähriger nicht lange nach Mitternacht mit einem Unbekannten aneinandergeraten, wie die Polizei mitteilte. Der Fremde habe seinem Gegenüber mit einem Messer eine Stichverletzung am Oberkörper zugefügt. Anschließend sei er geflüchtet.

Der 19-Jährige kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus und wurde danach wieder entlassen. Bei den Ermittlungen wandte sich ein 23-jähriger Mann an die Polizei und gab an, ebenfalls durch den Tatverdächtigen attackiert worden zu sein. Dieser habe mit dem Messer in seine Richtung gestochen, aber ohne ihn zu treffen. Er blieb daher unverletzt.