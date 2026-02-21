Worum es bei einer Auseinandersetzung von zwei Männern in Garbsen bei Hannover ging, ist noch unklar. Doch Fakt ist: Für einen der beiden Beteiligten endete der Streit fast tödlich.

Garbsen - Lebensgefährliche Verletzungen hat ein junger Mann am Abend bei einer Messerattacke in Garbsen bei Hannover erlitten. Der Zustand des 21-Jährigen sei aber inzwischen stabil, sagte ein Polizeisprecher kurz vor Mitternacht. Der mutmaßliche Täter sei noch vor Ort festgenommen worden.

Der junge Mann war gegen 21.15 Uhr mit dem anderen an der Endhaltestelle der Stadtbahn in Garbsen in Streit geraten. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, wurde zunächst nicht bekannt. Die Polizei war am Abend noch vor Ort mit der Spurensicherung beschäftigt.