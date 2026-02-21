Die SG gewinnt beim HC Erlangen und bleibt Spitzenreiter Magdeburg auf den Fersen. Für den THW gibt es in Göppingen den dritten Pflichtspielsieg in Serie.

Nürnberg - Die SG Flensburg-Handewitt hat ihren Platz in der Spitzengruppe der Handball-Bundesliga verteidigt. Die Norddeutschen gewannen beim HC Erlangen mit 34:29 (17:14). Mit 35:9 Punkten bleibt das Team von SG-Trainer Ales Pajovic erster Verfolger von Spitzenreiter SC Magdeburg (38:4). Der aktuelle Champions-League-Sieger empfängt am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) Aufsteiger GWD Minden.

In der Anfangsphase scheiterten die Flensburger vor 8.200 Zuschauern immer wieder am Erlanger Keeper Khalifa Ghedbane. Dann aber übernahm die SG die Kontrolle über das Spiel. Von 3:4 (12. Minute), ging es auf 6:4 (17.), von 8:8 (20.) auf 12:8 (23.). Auch nach dem Seitenwechsel behaupteten die Norddeutschen ohne große Anstrengung ihren Vorsprung auf die Franken. Nach dem 30:20 (46.) durch Nationalspieler Marko Grgic und der anschließenden Siebenmeter-Parade von SG-Schlussmann Benjamin Buric gegen Viggo Kristjansson war alles klar.

Coole Kieler gewinnen bei Frisch Auf Göppingen

Im zweiten Spiel des Abends setzte sich der THW Kiel 28:24 (12:10) bei Frisch Auf Göppingen durch. Oskar Neudeck erzielte beim 18:17 (45.) die erste Frisch-Auf-Führung. Wie in den Spielen zuvor behielten die Norddeutschen aber das Vertrauen in die eigene Stärke. Mit drei Treffern in Serie zum 26:22 (58.) brachte der ungarische Rechtsaußen Bence Imre den Tabellenvierten (34:10) auf Kurs zum dritten Pflichtspielsieg innerhalb von nur sechs Tagen.