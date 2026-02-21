In Hannover löst eine automatische Brandmeldeanlage Alarm aus. Feuerwehr und Personal reagieren schnell auf einen Brand im Pflegeheim. Es gibt aber Verletzte.

Hannover - In einem Alten- und Pflegeheim in Hannover ist am Abend ein Mensch bei einem Brand verletzt worden. Die Feuerwehr rettete den Bewohner unter Atemschutz aus seinem Zimmer, er habe sich Brand- und Rauchgasverletzungen zugezogen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Auch zwei Mitarbeiter des Pflegeheims seien bei Löschversuchen leicht verletzt worden.

Auf den Brand in der Einrichtung in der Calenberger Neustadt waren Feuerwehr und Personal aufmerksam geworden, weil die automatische Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst hatte. Die Feuerwehr konnte die Löscharbeiten zügig beenden. Was genau den Brand auslöste, wurde zunächst nicht bekannt.