Stadthagen - Mit dem Führerschein dürfte es jetzt wohl etwas länger dauern: Ein 28-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) offensichtlich für die Fahrprüfung geübt - hat also noch keinen Führerschein. Einer 34-Jährigen sei die „sehr unsicherere Fahrweise“ aufgefallen, teilte die Polizei mit. Polizeibeamten hielten den Wagen an und kontrollierten den Fahrer und seinen 27 Jahre alten Beifahrer, den Halter des Autos. Der 28-Jährige war demnach kurz vor seiner Führerscheinprüfung, in der Stadt übte er „augenscheinlich“ mit dem Wagen des Jüngeren für die praktische Fahrprüfung. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.