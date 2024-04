Michele, Lehrling in der Atelierschmiede Harz, fertigt ein Schwert.

Magdeburg - Die Stimmung im Handwerk in Sachsen-Anhalt bleibt getrübt. Für den Norden des Landes liegt die Frühjahrskonjunkturumfrage deutlich unter den Werten des Vorjahres, wie die Handwerkskammer Magdeburg am Dienstag mitteilte. Demnach gaben 40 Prozent der Betriebe eine gute Geschäftslage an. Der Geschäftsklimaindex liegt bei 81 und damit fünf Punkte unter dem Vorjahreswert. Allerdings ist er im Vergleich zum Herbst leicht gestiegen.

Sorge bereitet nach Angaben der Handwerkskammer vor allem das Bauhandwerk. Im Moment beurteile jeder Dritte die Lage als schlecht. Das zurückhaltende Investitionsverhalten werde mit Sorge betrachtet, sagte der Kammerpräsident Andreas Dieckmann. Etwas positiver hat sich das Preisempfinden entwickelt. Während vor einem Jahr noch rund 80 Prozent der Befragten mitteilten, dass die Einkaufspreise gestiegen seien, waren es in diesem Frühjahr 68 Prozent.