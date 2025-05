Die Musikerin Billie Eilish ist ein Weltstar. Am Freitag spielt sie ein großes Konzert in Berlin. Wer kein Ticket bekommen hat, kann ihre Stimme dennoch am Bahnhof hören.

Berlin - Am kommenden Freitag soll die Stimme der Sängerin Billie Eilish an den Berliner Bahnhöfen Warschauer Straße und Ostbahnhof zu hören sein. Mit einer kurzen Grußbotschaft werde sie sich über die Lautsprecher an ihre Fans richten, teilte die Deutsche Bahn mit. Darin gehe es um Umsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme. Die US-amerikanische Sängerin und Songwriterin hat die Ansage, die am Morgen und am Abend laufen soll, für die beiden Berliner Bahnhöfe eingesprochen. Am Abend spielt Eilish dann ein Konzert in Berlin.