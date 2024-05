Unbekannte haben in Braunschweig eine Flüchtlingsunterkunft angegriffen. Was bisher bekannt ist.

Steinwürfe auf Flüchtlingsunterkunft in Braunschweig

Braunschweig - Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag Steine auf eine Flüchtlingsunterkunft in Braunschweig geworfen. Die Täter sollen sich dabei auch rassistisch geäußert haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Täter seien anschließend unerkannt geflohen. Der Staatsschutz ermittelt.