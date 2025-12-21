Ein Pflasterstein mit Hakenkreuz und Beleidigung landet in der Wohnung eines Syrers in Freiberg. Die Polizei ermittelt wegen des Angriffs.

Freiberg - Unbekannte Täter haben in Freiberg (Mittelsachsen) einen Pflasterstein mit Hakenkreuz in die Wohnung eines Syrers geworfen. Das Wurfgeschoss zertrümmerte am Samstagabend ein Fenster und beschädigte einen Fernseher, wie die Polizei mitteilte. Der 31 Jahre alte Mieter der Erdgeschosswohnung sei unverletzt geblieben.

Der zehn mal zehn Zentimeter große Granitstein sei mit einem schwarzen Hakenkreuz sowie einer Beleidigung versehen gewesen. Der Staatsschutz der Chemnitzer Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.