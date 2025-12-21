Ein junger Autofahrer flieht in Kreuzberg vor einer Verkehrskontrolle. In seinem Wagen entdecken Polizisten später eine scharfe Schusswaffe.

Polizeibeamte sichern den Fluchtwagen des 23-Jährigen in Kreuzberg – in dem Auto wurde später eine scharfe Schusswaffe entdeckt. (Symbolbild)

Berlin - Eine Flucht vor einer Verkehrskontrolle hat am Samstagabend in Berlin-Kreuzberg mit dem Fund einer Schusswaffe und einer Festnahme geendet. Nach Polizeiangaben wollte eine Streife gegen 18.20 Uhr einen Autofahrer kontrollieren, nachdem dieser während der Fahrt mutmaßlich ein Mobiltelefon benutzt hatte. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltesignale, beschleunigte stark und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter.

In der Lübbener Straße verließ der 23-Jährige den Wagen bei laufendem Motor und flüchtete zu Fuß. Dabei stürzte er den Angaben zufolge mehrfach und wurde schließlich an der Kreuzung Skalitzer Straße Ecke Wrangelstraße von einem Polizeibeamten gestellt und festgenommen.

Bei der Überprüfung habe sich herausgestellt, dass der Mann keine deutsche Fahrerlaubnis besitze und sich illegal in Deutschland aufhalte. Zudem ergab ein Drogentest Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Einsatzkräfte eine scharfe Schusswaffe mit geladenem Magazin.

Der Mann wurde wegen seiner Verletzungen zur Behandlung und Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und anschließend entlassen. Die Ermittlungen dauern an.