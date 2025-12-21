Weil ein Autofahrer beim Abbiegen ein anderes Auto übersieht, kommt es zu einer heftigen Kollision. Die Feuerwehr muss mit schwerer Technik anrücken.

Zwei Autos sind kurz vor Stendal auf einer Kreuzung zusammengestoßen. Drei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. (Archivbild)

Stendal - Kurz vor Stendal hat ein Fehler beim Abbiegen zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten geführt. Eine 49 Jahre alte Frau wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit Hilfe von technischen Geräten befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Sie saß als Beifahrerin in einem der zwei beteiligten Pkw. Laut Polizei hatte ein 64-jähriger beim Abbiegen von der B189 auf die B188 ein entgegenkommendes Auto übersehen, welches Vorfahrt hatte.

Der Zusammenstoß am Samstagvormittag war laut Polizei heftig, beide Fahrer wurden ebenfalls verletzt. Die Kreuzung auf einer Brücke vor Stendal war rund zweieinhalb Stunden gesperrt, wie es hieß.