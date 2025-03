Leipzig und Dresden gelten in Sachsen als die teuersten Städte auch mit Blick auf das Wohnen. Eine Auswertung aus Leipzig zeigt, dass die Immobilienpreise im Vorjahr gestiegen sind.

Steigende Immobilienpreise und hohe Nachfrage in Leipzig

Immobilien in Leipzig

Trendwende auf dem Immobilienmarkt in Leipzig (Archivbild)

Leipzig - Steigende Preise und höhere Nachfrage: Nach mehreren Jahren des Rückgangs hat der Immobilienmarkt in Leipzig im Vorjahr eine Trendwende vollzogen. Im Jahr 2024 gab es sowohl mehr Käufe – plus 36 Prozent im Vergleich zu 2023 – als auch höhere Umsätze (plus 48 Prozent), wie die Stadt mitteilte.

Bei bebauten Grundstücken waren demnach die Transaktionen um etwa 20 Prozent gestiegen. Die Preise entwickelten sich in den Teilmärkten unterschiedlich. Bei sanierten Mehrfamilienhäusern wurden im Durchschnitt 1.766 Euro (plus rund 6 Prozent) erzielt, bei unsanierten Mehrfamilienhäusern durchschnittlich 1.316 Euro (plus rund 49 Prozent) – jeweils bezogen auf den Quadratmeter Wohnfläche.

Dagegen lagen die Preise für Baugrundstücke für den individuellen Wohnungsbau sowie bei den Gewerbegrundstücken etwa auf dem Niveau des Vorjahres.